La ginnstica porta sorrisi

Il gruppo aveva già ben figurato qualche mese fa, durante la Scalabis Cup

di trampolino elastico svoltasi in Portogallo. E in giorni drammatici per Prato e per tutta la provincia, con tanti cittadini e tante società che devono ancora fare i conti con i danni lasciati dall’alluvione, una buona notizia arriva dallo sport: due ginnaste dell’Etruria si sono laureate rispettivamente campionessa e vice-campionessa italiana nella categoria "allieve 1" perlomeno al termine della seconda prova del torneo. Si tratta nel dettaglio di Viola Giusti e Cloe Mariottini, le quali hanno occupato i primi due gradini del podio a Fano. Nelle Marche, lo scorso sabato, si è svolta la seconda prova del campionato individuale "gold" di trampolino. Una manifestazione che vedeva

al via, come di consueto, le migliori agoniste d’Italia, sia a livello di "senior" che giovanile. E i riscontri positivi non sono mancati, per il contingente pratese: al termine della sua esibizione, Giusti

ha totalizzato 81,820 punti, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio e conquistando la medaglia del metallo più pregiato. E alle sue spalle si è piazzata Mariottini:

il punteggio finale di 77,77 le ha garantito la medaglia d’argento. Per le ragazze allenate da Anatoly Titov e Maria Poddubnaya, le fatiche agonistiche non sono ancora finite: dovrebbero tornare a gareggiare a fine mese, in sincro. Quando si vince, però, tutto appare sempre più facile. E l’obiettivo non può non essere quello di confermarsi competitive, ad alti livelli.