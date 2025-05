La giovane Raffaetà in rampa di lancio. Mondiali giovanili a Chios, poi i World Games

Riuscirà un giorno il nuoto pinnato (così come tante altre discipline sportive) ad essere riconosciuto come sport olimpico? Lo speriamo. Lo sperano soprattutto i dirigenti e i tecnici della Dds Camaiore, in particolar modo Simone Mallegni – un nome, una garanzia – visto che un’atleta che allena da molto tempo, la 15enne Anna Raffaetà non solo è stata convocata per i campionati mondiali giovanili in programma in Grecia, a Chios a metà giugno, ma anche per i World Games in calendario nel mese di agosto in Cina, Chengdu. I World Games non solo altro che... le Olimpiadi degli sport non olimpici, una fiumana di giovani e giovanissimi atleti provenienti da tutto il mondo che vogliono far sentire la loro voce nella speranza che prima o poi la porta a cinque cerchi venga aperta.

Anna Raffaetà è ovviamente al settimo cielo per questa doppia convocazione: "Per i World Games ho fatto il tempo per la 4x50 e la 4x100 mentre per i mondiali giovanili ho ottenuto il pass per 50, 100 e 200 più le staffette 4x50, 4x100 e 4x200. Il mio auspicio è di fare bene nella speranza di tenere sotto controllo la tensione".