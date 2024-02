La Maior protagonista a Terni. Matache e Cerè si scaldano per il campionato di serie C L'asd Maior Tennistavolo del presidente Maida si distingue a Terni durante la giornata rosa. Agafia Matache conquista il terzo posto, mentre Cloe Cerè si avvicina al podio. Il settore femminile si prepara per la serie C.