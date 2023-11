La manifestazione. Campionato regionale. Corallo può sorridere

L’alluvione che ha colpito anche Bagnolo ha privato per giorni la società dei soliti spazi in cui allenarsi. Anche per questo gli ultimi risultati colti dalle ginnaste del Corallo di Patrizia Iovine valgono doppio. Iniziando dalla seconda prova del campionato regionale di ginnastica ritmica svoltasi a Rosignano: oro al cerchio e argento alla palla per Giulia Ospite, oro al nastro per Giulia Rosati, argento al cerchio per Maria Vittoria Bassilichi, argento alle clavette per Tamara Mati, argento alle clavette per Rebecca Paoletti, argento al corpo libero per Stella Boccardi e bronzo al corpo libero e alla palla per Bianca Guarducci. Alla kermesse hanno poi preso parte anche Suami Luchetti, Olivia Bracciotti, Linda Moschi, Elisa Bessi, Sofia Rosadini, Viola Mazzei, Angela Gallucci e Marina Giovannini. Menzione finale per Sara Maffii, Clarissa Paoletti e Sofia Maffii.