La manifestazione giovanile, organizzata dalla Scuola basket Arezzo, ha registrato il sold out. Torneo nazionale Guidelli, è record di iscrizioni: in città centinaia di promesse La trentanovesima edizione del trofeo nazionale di pallacanestro "Guido Guidelli" a Arezzo vedrà la partecipazione di 38 squadre giovanili, con sold out di iscrizioni. Il torneo, che si svolgerà dal 25 al 27 aprile, promuove l'incontro tra giovani talenti provenienti da tutta Italia nelle categorie Under13 e Under14, inclusa una novità con il torneo femminile. La serata di gala del 26 aprile al palasport Estra "Mario d’Agata" sarà dedicata alla premiazione di tutte le squadre partecipanti.