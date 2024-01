La manifestazione. L’Azzurra in forma. Pieno di medaglie

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in una rassegna di nuoto di respiro regionale. Questo il bottino con cui i nuotatori e le nuotatrici dell’Azzurra sono tornati a Prato da Livorno. Sugli scudi sono saliti Ludovico Alba e Ginevra Scali, capaci di conquistare la medaglia del metallo più pregiato rispettivamente nei 1500 stile e nei 200 farfalla. Alba ha poi impreziosito la prestazione con un bronzo, ottenuto nei 100 stile. Più che buona anche la performance di Gaia Buffini, la quale ha conquistato una medaglia d’argento nei 1500 stile e una di bronzo nei 400. Giovanni Vallini è finito appena fuori dalla "top three", chiudendo in quarta posizione nei 50 farfalla e sfiorando il podio. Alla competizione hanno preso parte con risultati nel complesso incoraggianti anche Vittoria Bottazzi, Sara Bartolini, Gaia Balli, Carlotta Santoni, Edoardo Alba, Andrea Martinelli, Francesco Lombardi, Filippo D’Attilio, Gabriele Gattai, Ginevra Picarelli, Sara Mazzoni, Maria Valeria Calamai, Giulio Bonechi, Martina Vannucchi, Zoe Guarducci, Alice Squarcini, Samuele Presi, Edoardo Castellani, Michelangelo Meoni, Vittoria Martelli, Ruggero Cangioli, Francesco Iura, Lorenzo Corsini, Maria Carlesi, Martina Mucci, Carlotta Petracchi, Tommaso Lucchesi, Daniele Di Benedetto, Matteo Vallini Giada Benesperi, Leonardo Cecconi, Pietro Bottazzi, Leonardo Monzali, Noemi Cipriani.