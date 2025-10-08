La Maranello che non corre. Calcio camminato tricolore

Camminando, camminando, lo scudetto del walking football è arrivato dove si vive nel segno della massima velocità. L’impresa è del Real Maranello che per la prima volta è salito sul trono nazionale Over 50. I ragazzi guidati dal giocatore-allenatore Paolo Turchi hanno trionfato nella tre giorni delle fasi nazionali svoltasi a Comacchio, con al via 36 formazioni. Poche ma semplici sono le regole che differenziano il walking football dal calcio: non si può correre, non c’è contatto fisico, non si può entrare in area e ogni 5 falli c’è un rigore.

"Siamo andati aldilà di ogni più rosea previsione – racconta Turchi – l’obiettivo era provare a salire sul podio, ma i ragazzi hanno fatto un piccolo capolavoro. Il segreto? Un gruppo fantastico, in cui molti grazie alle maratone hanno fatto fisicamente la differenza e poi le nostre individualità". Fra queste il guardiano Cristiano Negri e Mirko Fontana, ex mister del Terre di Castelli, entrambi colonne anche della Nazionale, e poi bomber Andrea Del Carlo, un passato (fra i pali) anche nelle giovanili del Modena, autore di 10 dei 18 gol totali. Il cammino verso lo scudetto è cominciato nella fase a gironi in cui il Real ha sconfitto la Lazio (con un sonante 7-1), il Friuli United e il Valle Cervo, cedendo poi 2-1 di fronte ai campioni d’Italia in carica della Fermana che hanno chiuso al primo posto. Da secondo il Real Maranello ha trovato in semifinale il Vigevano, vincitore dell’altro gruppo, piegato negli ultimi 4’ grazie ai guizzi di Fontana e Del Carlo, mentre la sorpresa è arrivata dal successo 2-1 dell’Asti sui detentori della Fermana. In finale non c’è stata storia, con un netto 3-1 (Del Carlo, doppietta, e Fontana).

Questi i 12 campioni d’Italia: Paolo Turchi, Alessandro Venturelli (capitano), Cristiano Negri, Antonio Costantini, Pierpaolo Prandini, Massimo Miselli, Matteo Veronese, Vittorio Ronco, Daniele Giovanelli, Benjamín Cottington, Andrea Del Carlo e Mirko Fontana.