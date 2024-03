La maratona parla keniano. Njeri vola e fa il record. E Morandi ricorda Dalla

Il pettorale numero 2 è diventato il numero 1 della terza edizione della Bologna Marathon 2024. Una maratona che dà i numeri, quella vinta da Simon Kamau Njeri, classe 1987, kenyota – ma vive vicino Varese – e vincitore della prova.

"Durante il percorso ho sentito tutto l’affetto dei bolognesi", corona così il sogno sulla lunga distanza in 2.22.28, record assoluto della manifestazione. Njeri ha corso sul velluto, sin dalle prime battute ha preso il largo e nessuno è stato più in grado di raggiungerlo.

Neanche il runner dell’Atletica Castenaso David Colgan, vincitore lo scorso anno, è riuscito a stargli dietro. Il bolognese scende dal podio, quinto con il tempo di 2.33.08.

"Le gambe non c’erano, ho comunque deciso di onorare la corsa". Colgan si è anche complimentato con il vincitore e soprattutto con Elia Generali, sempre di Castenaso, arrivato terzo in 2.29.54.

Nella corsa femminile stravince Federica Moroni (2.49.46), già detentrice del record italiano sui 100km e, ora, anche della Bologna Marathon rosa, battendo sé stessa.

"Viva Bologna e il tifo che c’è qui", dice Federica. Tanti anche i partecipanti alla Run5000, dove ha corso anche il cantante Gianni Morandi. Nel descriverlo, Lucio Dalla, secondo Morandi, "probabilmente avrebbe detto che sono il solito pazzo di Monghidoro", ricorda il cantante, al traguardo insieme con la maratoneta Laura Fogli e al piccolo runner Niccolò.

Oggi Lucio avrebbe compiuto 81 anni. Allora, ha accompagnato la corsa, il tributo di Morandi al cantautore scomparso nel 2012.

"Ho percorso questi 5 km con pensando a Lucio", e poi sorride.

"Spero non si arrabbi se qui scherziamo un po’".

Divertimento che prosegue anche sulle strade. "Se i tortellini vuoi taffiare, primo al traguardo devi arrivare".

A prendere alla lettera questo striscione in via Indipendenza, sono stati gli 8.000 runner ai nastri di partenza, tra questi c’erano anche Piero Barone de Il Volo e una ‘gasatissima’ assessora allo sport Roberta Li Calzi, che hanno corso nella 21 chilometri Unipol Run Tune Up.

"Una festa magica con un pubblico che fa sognare", ringrazia l’assessora. "Bologna è da 15 anni la mia seconda casa", parla il componente de Il Volo. Un esordio magico, nella 21 km, è stato quello di Francesco Mariani, ventiduenne perugino e studente di Unibo. Quest’ultimo particolare lo ha anche un po’ aiutato. "Ero secondo poi il battistrada ha sbagliato percorso. Io, invece, conosco bene queste strade", racconta il vincitore in 1.08.15.

Nel femminile, sulla mezza maratona, c’è prima al traguardo Hannah Russell, inglese, in 1.20.56. Vincitrice ufficiosa, però, perché non avendo residenza in Italia non può essere classificata, secondo il regolamento. A vincere, allora, è Rosa Alfieri in 1.24.20. Vincono la 30km dei portici Daniele Lanza, in 1.47.56, e Federica Cicognani, per il femminile, in 2.06.07.

Il tutto in questa tre giorni di sport, e non solo, appena giunta al termine. A far paura ai cittadini, nei giorni scorsi, però, non è stato solo il pericolo pioggia; ma, anche, il blocco temporaneo delle strade. Tutto pare essere andato per il meglio, nonostante qualche lamentela dei residenti nelle zone coinvolte, rimasti bloccati in casa dal passaggio dei corridori.

Scongiurato anche l’acquazzone, questa edizione è stata "Emozionante – chiude Teresa Lopilato, presidente Bologna sport marathon –. Una corsa speciale e bellissima".

Presente anche il sindaco Matteo Lepore. "Viva la maratona – dice – e grazie ai volontari".