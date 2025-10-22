La Maratonina accende Arezzo: mille al via. Attesi i big per l’appuntamento dell’anno

di Matteo Marzotti

Torna l’appuntamento con la Maratonina Città , giunta alla 26esima edizione. L’evento in programma domenica prossima, organizzato dall’Unione polisportiva Policiano in collaborazione e con il patrocinio e il contributo di Comune , Coni, Fidal, Provincia e Regione Toscana, potrà contare su oltre 1000 partecipanti. "Ancora una volta ci accingiamo a vivere una giornata che promette spettacolo, sport e solidarietà- ha detto l’assessore allo sport Federico Scapecchi - Siamo infatti alle porte di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno". E a proposito di atleti e atlete, l’organizzatore Fabio Sinatti scorre l’elenco: "le iscrizioni sono già arrivate intorno a quota 1000, si prevede dunque una partecipazione a livelli pre-Covid con ragazze scandinave che vantano tempi davvero importanti e tra gli uomini i forti kenyani". La Maratonina è anche educazione alla salute e impegno sociale. E questo grazie a "Cuore in corsa", il progetto volto alla raccolta fondi per l’acquisto di defibrillatori destinati alle scuole e materiale didattico, alla conferenza educativa di venerdì 24 ottobre alle 11 al "villaggio" Sport & Salute di piazza San Jacopo, con medici esperti in neurologia dell’ospedale e la partecipazione delle scuole.

Il weekend sarà arricchito da numerose attività collaterali come le gare di velocità sui 50 metri in Corso Italia per bambini dai 6 ai 12 anni, esibizioni di ballo a cura del gruppo Movimento sportivo popolare , stand informativi, musica e momenti di animazione. E ancora una gara competitiva sui 10,6 chilometri, una non competitiva sui 3 chilometri e mezzo. La non competitiva ha un costo fisso di 10 euro ed è proprio parte del ricavato di quest’ultima che sarà devoluto ai progetti del Calcit e "Cuore in Corsa". La partenza come al solito è da via Crispi, all’altezza dell’intersezione con via Assab, alle 9.30.

Il percorso della gara, articolata su due giri, proseguirà in via Roma, Guido Monaco, via Garibaldi, San Lorentino, via Leone Leoni, via Petrarca, Guido Monaco, via Spinello, via Guadagnoli, via Giotto, via Erbosa, via degli Accolti, via XXV Aprile, viale Mecenate, via Benedetto da Maiano, via Raffaello Sanzio, via Bucciarelli Ducci, via Salvini, via Anconetana, via Trento e Trieste, via Mino da Poppi, via Beato Angelico, via Tiziano, via Cimabue, via Raffaello Sanzio, viale Giotto e di nuovo via Crispi.