La marcia dei Diavoli ormai è inarrestabile
La squadra di Violi maramaldeggia anche sul campo del Biella. Partita messa in cassaforte già a metà del primo tempo
BIELLA
12
VALORUGBY
75
BIELLA RUGBY CLUB: Vermeulen; Negro (41’ Loro), Tabet, Dapavo, Moretti; Cruciani, Besso (41’ Dabalà); Gonella (41’ Zucconi), Efthymiopoulos, Barilli; L. Loretti. (58’ T. Protto), De Biaggio (cap.) (41’ T. Ouattara); Maina (54’ Vecchia), Sorbera (45’ Casiraghi), M. Ouattara (45’ De Lise). All. Benettin
VALORUGBY EMILIA: Bianco; Bruno, Cuminetti (68’ Colombo), Schiabel (cap.), Pagnani; Hugo (56’ Fraolini), Casilio (45’ Gherardi); Roura (62’ Ruaro), Esposito, Mussini; Du Preez (53’ Dell’Acqua,), Perez Caffe; D’Amico (47’ Favre), Silva (49’ Cruz), Brugnara (49’ Diaz). All. Violi
Marcatori: p.t. 6’ m. Casilio tr. Hugo (0-7), 9’ m. Roura tr. Hugo (0-14), 17’ m. Pagnani tr Hugo (0-21); 22’ m. Bruno tr. Hugo (0-28); 30’ m. Moretti n.t. (5-28), 37’ m. Roura tr. Hugo (5-35), 44’ m. Silva tr. Hugo (5-42), 48’ m. Casiraghi tr. Cruciani (12-42), 57’ m. Cruz tr. Bianco (12-49), 63’ m. Fraolini tr. Bianco (12-56), 68’ m. Pagnani n.t. (12-61), 79’ m. Gherardi tr. Bianco (12-75)
Arbitro: Matteo Meschini (Milano)
Note: 700 spettatori circa.
La marcia del Valorugby Emilia non si arresta. Sul campo di Biella, nel primo confronto diretto in Serie A Elite tra i due club, i Diavoli dominano in lungo e in largo segnando ben undici mete per il 12-75 finale. Partita in ghiaccio già a metà primo tempo con i granata che conquistano il punto di bonus offensivo dopo appena 22 minuti grazie alle mete di Nicolò Casilio, Conrado Roura, Luca Pagnani e Pierre Bruno. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per una quinta meta, sempre di Roura che segna così la sua quarta meta dal suo arrivo a Reggio poco più di otto giorni fa.
Nel secondo tempo, nonostante le sostituzioni, il copione non cambia con Pagnani e Bruno che arrotondano il proprio tabellino personale e le mete di Marco Silva, Juan Cruz, Davide Farolini ed Elia Gherardi a coronare un’altra partita dominante dei ragazzi di coach Marcello Violi. Il premio di “Player of the Match” va ad un ispiratissimo Fabio Schiabel, oggi per la prima volta capitano.
Prossimo avversario il Viadana atteso al Mirabello domenica 2 novembre (kick off alle 14.30) per un “derby del Po” che si prospetta scintillante.
Serie A Elite – terza giornata:
Biella-Valorugby Emilia 12-75 (0-5).
Fiamme Oro-Petrarca Padova 34-31 (5-2)
Rovigo-Rangers Vicenza 27-24 (5-1)
HBS Colorno-Mogliano (oggi)
Viadana-Lyons PC (oggi)
Classifica: Valorugby, Rovigo 15; Fiamme Oro 14; Petrarca PD 12; Rovigo, Viadana* 10; Rangers VI 2; Lyons PC* 1; Mogliano*, HBS Colorno* 0.
*una partita in meno
