La Mattabel brilla a Cesenatico: tra le migliori scuole di beach volley in Italia

La Mattabel trionfa a Cesenatico: tra le migliori scuole d’Italia. Dopo un’intensa stagione di preparazione e passione, la società pesarese Mattabel di beach volley torna dalle Finali Nazionali di Cesenatico con un risultato straordinario: 4° posto in serie A maschile, titolo di migliore scuola delle Marche ed un prestigioso 6° posto assoluto nel ranking nazionale.

Un traguardo che certifica l’eccellenza del progetto sportivo targato Mattabel e la crescita continua del movimento marchigiano nel panorama del beach volley italiano. Tommaso Del Grande, direttore tecnico della società, commenta con orgoglio: "Il risultato è merito di tutti. Grazie a chi ha creduto in questa società, a chi ha creduto in me. Ai giocatori che hanno difeso i nostri colori ed ai tifosi che ci hanno seguito e sostenuto. Senza questo, nulla sarebbe stato possibile". La Mattabel si conferma così non solo un punto di riferimento tecnico, ma anche un simbolo di coesione, passione e spirito di squadra. E ora lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida.

b.t.