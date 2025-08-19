La montevarchina Chiara Badii vola ai Mondiali di ginnastica ritmica in Brasile

Arezzo, 19 agosto 2025 – Chiara Badii, giovane promessa della ginnastica ritmica originaria di Montevarchi, vestirà i colori azzurri ai Mondiali in programma a Rio de Janeiro dal 20 al 24 agosto. L’atleta, classe 2007 e tesserata con la Raffaello Motto di Viareggio, è stata convocata nella nazionale italiana Senior, dove farà squadra insieme alla coetanea Sofia Sicignano. La formazione azzurra, completata da Laura Golfarelli, Alexandra Naclerio, Laura Paris e Giulia Segatori, sarà guidata dalle tecniche Mariela Pashalieva e Valeria Carnali. Le ginnaste sono partite domenica alla volta del Brasile e scenderanno in pedana sabato 23 agosto per le qualifiche degli esercizi con i 5 nastri e del misto (2 cerchi e 3 palle), che assegneranno anche le medaglie del concorso generale. Domenica 24 agosto sarà invece la giornata dedicata alle finali di specialità. Per Badii si tratta di un traguardo prestigioso che corona un percorso già ricco di soddisfazioni.

Nel 2025, infatti, insieme a Sicignano ha conquistato podi in tutte le principali competizioni internazionali: nella European Cup di Baku un oro, un argento e un bronzo; agli Europei di Tallinn un oro e un bronzo; nella tappa conclusiva della World Cup al Forum di Assago un oro nei 5 nastri; infine, alla World Challenge Cup di Cluj-Napoca in Romania un bronzo nel misto.