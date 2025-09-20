La MotoE chiude i battenti. Ultima chance per il Balda

Lorenzo Baldassari ha solo questa stagione per fregiarsi del titolo di campione iridato nella MotoE. Sì perché la Dorna (la società che gestisce anche il campionato MotoGP) e la FIM (la Federazione internazionale motociclistica) hanno comunicato che non ci sarà un Mondiale edizione 2026. Pertanto il prossimo Gp, sul circuito di Portimao il 7 e 8 novembre, non sarà solo l’ultimo dell’annata, quello che deciderà il campionato mondiale con 4 centauri in corsa (compreso il Balda terzo in classifica), ma sarà l’ultimo in assoluto. La nota ufficiale sulla decisione: "La MotoE non è riuscita a ottenere un successo sufficiente tra gli appassionati durante le sue sette stagioni. E il mercato delle moto elettriche ad alte prestazioni non si è sviluppato come previsto". In effetti la MotoE non è mai diventata "elettrizzante". Non poteva certo suscitare lo stesso appeal della MotoGP, ma si puntava ad una nicchia di fan come la Moto3 ad esempio. Il problema è che i motociclisti puri non amano l’elettrico, come già avviene con le quattro ruote. Non sorprende che la stessa Dorna per la prossima stagione abbia deciso di mettere in pista le moto bagger, pesanti e rumorosi. Va sottolineato che la stessa industria motociclistica si è orientata verso lo sviluppo di motori a combustione con l’utilizzo di combustibili non fossili, con la MotoGP che, da regolamento, impiegherà carburanti 100% non fossili a partire dal campionato 2027.

Andrea Scoppa