La New Fashion Gia.Man.Dance sul podio

Trentacinque medaglie, 11 in più di un anno fa e la gemma di 14 titoli nazionali: la partecipazione della New Fashion Gia.Man.Dance agli Assoluti Fidsesm di danza sportiva è stata strabiliante. La scuola morrovallese ha stupito ancora una volta e ulteriormente alzato l’asticella a livello nazionale. La manifestazione tricolore tenutasi al palazzetto Play Hall di Riccione prevedeva il confronto tra atleti per età, non considerando la relativa classe di appartenenza; in questo modo si è determinato il campione Assoluto dell’anno 2025 per singola disciplina sportiva. Nelle batterie si sono sfidati fino a 60/70 atleti e i talenti fucsia-nero hanno superato l’ostacolo, poi per la gioia della presidentessa Federica Lorenzi hanno regalato all’associazione la bellezza di 35 podi. Nuovi campioni d’Italia si sono laureati: Thomas Crucianelli Bachata, Salsa, Merengue, Csd Solo M 16-18; Sandy Fiore Bachata, Salsa e Csd 16/18; Emma Luchetti e Chiara Chiaraluce Merengue Duo F 19-34; Symon Crucianelli e Thomas Crucianelli Merengue Duo M 19-34; Manuel Chiaraluce e Mattia Chiaraluce Bachata Duo M 19-34; Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi Coppia 16-18; Riccardo Malin e Sandy Fiore CSD Coppia 16-18; Federico Giardini e Simona Marucci Coppia 45-54; Simona Marucci Merengue Solo F over35.

Andrea Scoppa