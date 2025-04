La New Volley Terranuova accede alla Fase 2 dei Play Off

Arezzo, 14 aprile 2025 – La Prima Squadra del New Volley Terranuova ha giocato venerdì sera a Siena ha giocato Gara 2 dei Play Off. E' arrivata una sconfitta per 3-0, ma le ragazze non si sono abbattute e hanno vinto il Golden Set 5 a 15 contro Cus Siena che era arrivata seconda in classifica.La vittoria del Golden Set ha consentito alle biancorosse di accedere alla Fase 2 dei Play off. Il Presidente si è detto è orgoglioso delle sue ragazze e insieme allo staff degli allenatori è pronto affrontare questa seconda fase nel miglior modo possibile. Intanto le ragazze stanno facendo sognare tante bambine e tutti i suoi tifosi che le sostengono ovunqu