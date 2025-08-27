La notte della Scalata del Castello con tanti big

di Matteo Marzotti

Ci sarà anche un big mondiale della pista e corsa su strada alla 52esima edizione della Scalata al Castello, organizzato dalla Polisportiva Policiano con la collaborazione della Fidal e il patrocinio di Comune, Provincia e Regione Toscana. Lunedì sera da parte degli organizzatori è arrivata la conferma che al via ci sarà anche Haile Telahun Bekele atleta etiope classe 1999, del team Demadonna. Bekele quest’anno ha corso i 10.000 mt in pista in 26’52’’79 nono tempo della lista mondiale del 2025 e proprio in questo 2025 ha corso in 27’13 i 10 km su strada, essendo il record della Scalata di 27’50’’ sulla carta possibile che possa essere migliorato. Bekele vanta oltre ad un curriculum soprattutto nei 5000 mt in pista di assoluto valore con un personale di 12’42’’70 nono tempo mondiale alltime, anche numerosi successi in Italia come il Cross del Campaccio 2025, la Corrida di S.Geminiano, la San Silvestro di Bolzano, il Giro al Sas di Trento. Ha corso ben 18 volte sotto gli 8 minuti i 3000 metri di cui 5 volte Indoor, ben 11 volte sotto i 13 minuti nei 5000 metri, vanta anche un ottimo 13’03’’ nei 5 km su strada. Lo spettacolo ad è assicurato.

Per il resto tutti confermati i top runner – uomini e donne – che partiranno insieme per 6 giri le donne e 12 gli uomini con pettorali ovviamente di diverso colore, a Bekele essendo l’ultimo iscritto gli è stato assegnato il pettorale numero 30 ma sarà presentato per ultimo. Il percorso, interamente cittadino, si snoda tra le più belle vie del centro storico con partenza in via Crispi, passaggio in via Roma e da qui in Piazza Guido Monaco procedendo in via Garibaldi e Piazza Sant’Agostino, scendendo da qui in via Margaritone. Il tutto da ripetere più volte.

In gara sarà presente anche il carabiniere Johannes Chiappinelli, detentore del record italiano di maratona e in preparazione per i prossimi Campionati del Mondo di Tokyo. Con lui, gli azzurri Ouhda Ahmed e Stefano Massimi. Appuntamento questa sera con inizio gare dalle 19.40 con i 10 chilometri amatori, poi alle 20.40 spazio alle gare giovanili. Alle 21 sarà la volta di uno spettacolo musicale e alle 21.30 dopo la presentazione di tutti i top runner il via alla Scalata.