La notte delle rivincite sul ring. Paparo-Henchiri per il Tricolore

La grande boxe italiana firmata The Art of Fighting è sempre verde: non ha stagioni preferite, sboccia tutto l’anno e regala emozioni anche nel periodo estivo. TAF X: The Revenge andrà in scena domani al Centro Pavesi di Milano. "A maggio abbiamo segnato un grande sold out da quasi 2mila spettatori" dichiara Edoardo Germani, Founder di TAF. "Vogliamo fare il bis prima di salutarci per l’estate, periodo in cui programmeremo un calendario da urlo che sveleremo da settembre in poi. Ringrazio Regione Lombardia per il sostegno costante, nel segno di una collaborazione fondamentale per la boxe italiana".

Per l’occasione, TAF propone una scaletta in cui spiccano due rematch attesissimi dagli appassionati, dopo le polemiche che avevano accompagnato i verdetti delle prime sfide. Nel main event della serata ecco la rivincita tra Mohamed Elmaghraby (11-0) e Stiven Leonetti Dredhaj (12-4, 1 pareggio), semifinale per il titolo italiano (chi vince combatterà per la cintura d’Italia, ndc). Tra i due scorre una rivalità feroce, accentuata dalla vittoria controversa data ad Elmaghraby a marzo, che Leonetti vuole vendicare a qualsiasi costo. "Il primo match l’ho vinto io, e il pubblico è d’accordo con me a giudicare dalla bordata di fischi che aveva accompagnato il verdetto", carica Stiven Leonetti Dredhaj.

Altro rematch sarà quello tra Francesco Paparo (10-1, 1 pareggio) e Nicola Henchiri (11-8, 2 pareggi), co-main event con in palio il titolo italiano. Sempre a marzo, Paparo ha vinto per KO su Henchiri, sferrando gli ultimi colpi decisivi quando l’avversario aveva già il ginocchio a terra, per un eccesso di agonismo. L’arbitro non ha ravvisato irregolarità, e così Paparo è diventato campione tra le critiche. Una sfida che metterà un punto definitivo alla questione. "Eccoci di nuovo qui, uno di fronte all’altro, anche se mi sembra una perdita di tempo - commenta Paparo -. A marzo Henchiri ha fatto una sceneggiata, ma va bene lo stesso. L’ho colpito quando aveva il ginocchio a terra, è vero, ma sul momento non me n’ero accorto, ero in trance agonistica. A prescindere da come sia andata, poteva rialzarsi e proseguire il match, io lo avrei fatto. Diciamo che ha tenuto le energie per chiedermi il rematch subito dopo... Poco male, difenderò il titolo italiano con una bella vittoria".

Subito prima, saliranno sul ring Valerio Mantovani (5-0) e Francesco Magrì (5-0) in un match tra due picchiatori micidiali: chi finirà la contesa con il record ancora immacolato? Il resto del programma non è da meno, anzi: a Milano ci saranno anche Vincenzo Lizzi, Paul Amefiam e Catalin Ionescu, impegnati in incontri equilibrati contro avversari duri. In più, debutta in TAF la campionessa italiana ed europea Veronica Tosi, che segna il primo match femminile nella storia dell’organizzazione.