La Nuova Rinascita Ravenna brilla all'European Speed Track Series in Austria

La Nuova Rinascita Ravenna si è fatta valere a Worgl, in Austria, nella quinta e ultima tappa dell’European Speed Track Series di pattinaggio corsa. Gli atleti ravennati, seguiti dal coach Stefano Rossini, si sono distinti in un contesto internazionale di alto livello.

Tra le Under 13, vittoria per Sofia Savini, in gara con il Team Race School, seconda nei 500m sprint e vincitrice dei 2000m linea e dei 3000m eliminazione, risultati che le sono valsi l’oro nella classifica combinata generale.

Ottima prestazione anche per la più giovane Greta Baldas, nona nei 500m sprint, terza nei 2000m linea e settima nei 3000m eliminazione, arrivata sesta nella classifica generale.

Nella categoria Cadetti maschi, Cristiano Rossini (pure lui con il Team Race School) ha vinto il bronzo nei 500m sprint e tre argenti nei 1000m, 3000m punti e 5000m eliminazione, guadagnando l’argento nella combinata generale e la seconda posizione finale dell’European Speed Track Series.

Giacomo Bassetti è arrivato quarto nei 500m e 1000m sprint, decimo nei 3000m punti e nono nei 5000m eliminazione: piazzamenti che gli sono valsi il sesto posto nella classifica finale.

Positiva anche la prova di Antonio D’Angelo al XVI Trofeo Internazionale Città di Siena, classificatosi tra i primi dieci nella categoria R12.