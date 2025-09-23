La Padana riempie lo Zeta Club. Successo sul ring per la riunione
Nella struttura rinnovata la boxe strappa applausi, con gli allevi di Duran contro una selezione regionale
Sotto il sole rovente della prima domenica autunnale, grande successo della manifestazione “Boxe in Zeta” organizzata dalla Pugilistica Padana nel parco del risorto e magnifico Zeta Club di Ferrara. Massimiliano Duran, per l’ennesima volta, ha confermato di porre al vertice della propria strategia organizzativa le spettacolarità dei match, soppesando l’equilibrio dei protagonisti e infatti, non a caso, il derby Padana-Emilia Romagna ha visto prevalere la formazione ospite con 4 vittorie contro le 3 dei ferraresi, e un pareggio. Ogni combattimento è stato tiratissimo e applaudito dal folto pubblico, con verdetti sempre estremamente incerti e al fotofinish.
Al termine, molta soddisfazione di Alberto Albini, Alessandro Lupi e Gianluca Romagnoli, gestori dell’elegante struttura, per il positivo esito del debutto della Noble Art in un ambiente del tutto nuovo e inusuale, con dichiarata volontà di ripetere l’esperienza. Per la Pugilistica Padana buone note con la notevole prova del giovanissimo 55 kg. Muhammed Nazakat che, superato con maturità un difficile inizio, è poi dilagato nel resto del combattimento domando il duro Krosi; molto bene anche la 65 kg. Tetiana Omelchuk, che ha fermato su un largo pari la più pesante e indomita Franzoso, mentre il 60 kg. Nicola Santucci si è reso protagonista di una prestazione oltre le più rosee aspettative surclassando il pur bravo Bianchi. Infine, per i colori padanini conferma delle potenzialità del 70 kg. Osmane Ba che, in ottima forma e combattivo, ha posto fine alla sfida con il pericoloso Pitera alla seconda ripresa.
Sconfitti invece il 65 kg. Sonny Valente che ha pagato l’inesperienza rispetto a Urbano; il 75 kg. Davide Bellinelli per mano del temibile Sanna, anche perché condizionato da un infortunio ad un braccio. Sotto tono, rispetto al solito, le prove del 65 kg. Marco Giori insolitamente statico e del 60 kg. Awais Nazakat, abulico e poco reattivo.
Gualtiero Becchetti
