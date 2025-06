La Paganelli ha svoltato. Godo ko e secondo posto

Una Paganelli da manuale vince entrambe le partite contro Godo, convince e fa suo il secondo posto, andando verso i meritati playoff. In una giornata da incorniciare, buttano in campo in gara uno e due, cuore, motivazione, grinta come mai era accaduto nella stagione in corso. Merito del gruppo, unito, compatto, che ci crede, e grande merito dei coach. Oggi la Fiorentina può dirsi preoccupata da una nuova Paganelli vincente: gara uno chiusa, controllata da inizio alla fine, con Godo in affanno; un’altra musica dai protagonisti gialloblù, guidati da giusta lettura match, poi in serata, in gara due, Modena si fa valere, ottiene la doppia vittoria e vola verso la volata finale.

PAGANELLI MODENA

2

GODO RAVENNA

0

Modena: Vasquez, Ferri, Guevara, Russo, Pompilio, Angelotti dh, Martinez, Cirilli, Scerrato. Lanc: Infante rl 7, 105 lanci, (Vincente), Martinelli rl 2.

Godo Ravenna: Lanc: Galeotti rl.7 (Perdente), Galli rl.2.

Punti: MO 000 110 000 P.2, Bv.8 – GOD 000 000 000 Pu.0, Bv.3

Gara Uno. Grande attesa per la sfida sul monte tra Infante Junior e Galeotti tra gli ospiti. Lancio dopo lancio Infante si mette in luce con una grande giornata da vincente, per la sua miglior partita stagionale in gialloblù. Con sempre il pallino in mano, i padroni di casa sferrano colpi mortai agli ospiti alla quarta e alla quinta ripresa: su utti in attacco prima Vasquez, poi Guevara a due valide, poi bomber Russo: 2 valide, 2 punti battuti a casa valgono il 2 a 0, nel finale Martinelli chiude la gara con 2 riprese.

PAGANELLI MODENA

4

GODO RAVENNA

3

Modena: Lanc: Escudero rl.6 - Calero rl.3. (Vincente)

Godo Ravenna: Lanc: Campos, Gallo (Perdente).

Punti: MO 100 002 100 pu.4, bv.8 – GOD 030 000 000 pu.3, bv.8

Gara Due. Avvincente gara due serale da mille emozioni. Modena la affronta di testa e cuore, molto piu rispetto a gara uno, vuole la vittoria che vale tanto tanto per il futuro. Sfida sul monte: il valido Escudero soffre molto le mazze degli ospiti, sorretto inning dopo inning da una difesa perfetta che, di forza e classe, difende il suo pitcher. Dopo il vantaggio dei locali, Godo alla seconda ripresa sigla il 3 a 1. Il Modena di sabato sera, lontano parente del team della prima frazione del torneo, tampona il match in attesa della riscossa. L’epilogo infatti vede i gialloblù scatenati: alla 6° ripresa, spingono i bomber, Ferri e Guevara con 2 valide a testa, con l’ottimo Pompilio, la sua valida pesante di forza spinge a casa i 2 punti del 3 a 3. Il manager, legge bene il match e cambia in positivo le carte in tavola: nuova batteria Calero, catcher Lambertini, con efficacia. Subito al 7° Martinez viene spinto a casa, per il punto 4 a 3, e così Modena chiude un match col valido Calero, che vale oro.