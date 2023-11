La pallamano in campo Prato, sfida alla Modula

La pallamano pratese torna in campo. A farlo per prima è la Pallamano Prato, che oggi affronterà la Modula Spallanzani Casalgrande. Ma quella che per la squadra allenata da Massimo Di Vita avrebbe dovuto essere la prima gara casalinga di questa stagione, verrà disputata alla palestra Balducci di Pontassieve, dove i pratesi hanno trovato disponibilità vista la chiusura del Pala Kobilica, impianto che doveva ospitare la partita e ora è destinato alla protezione civile. In realtà, il club pratese aveva puntato al rinvio, anche perché nei giorni scorsi Liccese e compagni hanno dovuto saltare diversi allenamenti, ma poi è stato deciso di far disputare questo match che è il secondo stagionale per il girone C della serie A2 Bronze.

In precedenza, infatti, la Pallamano Prato è scesa in campo tre settimane fa per la giornata d’esordio (dopo ci sono stati due turni di sosta), in cui è arrivata la sconfitta di misura nel derby con il Tavarnelle (35-36), in una partita disputata proprio a Pontassieve dove si giocherà anche oggi. Il match Prato-Casalgrande avrà inizio alle 19.30. Queste le altre gare in programma nella seconda giornata d’andata: Marconi Jumpers-Bologna United, Follonica-Modena, Derthona-Tavarnelle. E questa è la classifica del girone B della serie A2 Bronze maschile: Bologna United, Modula Casalgrande, Modena e Tavarnelle 2 punti; Pallamano Prato, Follonica, Marconi Jumpers e Derthona 0. Domani, invece, dovrebbe essere la volta (il condizionale è sempre d’obbligo in questi giorni drammatici) della Gruppo AF Tushe Prato, che dopo essere stata costretta nello scorso week end al rinvio della gara d’esordio nel campionato di serie A2 femminile, oggi al Pala Keynes (inizio alle 16) ha in calendario quella che dunque sarebbe la sua prima partita ufficiale della stagione contro l’Euromed Mugello.

Massimiliano Martini