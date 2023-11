La pallamano torna nelle scuole riminesi

Uno degli sport di più grande tradizione storica, almeno a Rimini, torna nelle scuole. Dopo aver partecipato anche con l’handball a ‘Back to Sport’, il progetto che l’amministrazione comunale mette in campo ogni anno per incoraggiare e promuovere la pratica sportiva, la Rinascita Rimini ha dato la sua adesione anche al progetto ‘Pallamano@scuola’ promosso dalla Federazione Gioco Handball e dal ministero dell’istruzione con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi e le ragazze delle scuole primarie e secondarie a una versione semplificata della pallamano, in modo che possano subito incominciare a giocare e divertirsi.

Allo stato attuale delle cose hanno preso il via alcune lezioni che saranno poi estese a tutta la provincia nel corso dell’anno scolastico, di concerto con le scuole di ogni ordine e grado. Si va dalle Karis di Bellariva (che hanno iniziato ad allenarsi dal 20 novembre) a istituti superiori come il Valturio e l’Einaudi – Molari.

Dalle medie di Santarcangelo agli istituti comprensivi di Misano, Ospedaletto, Rimini centro storico, Igea Marina e Pennabilli. Per arrivare alle primarie di Misano Adriatico. Sono coinvolte decine di classi per centinaia di ragazzi complessivamente. Per un sport che a Rimini è sempre stato molto amato.