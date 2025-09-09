La Papalini ha un’anima pesarese: "Noi, ex bambini saliti in serie A2"

La bellezza di essere casa e non soltanto un club sportivo. È questo il grande segreto del successo della Papalini, abile ad accogliere bambini nel proprio club e a farli maturare fino a renderli giocatori esperti. Un gruppo,quello che ha portato in questa stagione la società alla promozione in A2, composto prevalentemente da ragazzi che si conoscono da tanti anni e che ormai si reputano dei veri e propri fratelli. Insieme hanno condiviso gioie e dolori, sia sul campo che fuori dal terreno di gioco e lo scorso sabato hanno vissuto una tra le esperienze più belle della loro carriera.

Diego Albertoni, capitano con vent’anni di Papalini alle spalle ha provato a descrivere questa sua immensa felicità: "Le emozioni sono state tante. È stata una finale fantastica poiché abbiamo affrontato un avversario davvero tosto, con un’ultima sfida in bilico fino all’ ultimo eliminato. Vincere in questo modo è stato dunque ancora più bello. Giocando il ritorno in casa in tribuna c’era tantissima gente, degli spalti così pieni non li avevo forse mai visti. Quando è esplosa la festa l’entusiasmo generale è stato grandissimo. Vincere in casa in questo modo era ciò che tutti noi sognavamo. Per raggiungere questo risultato abbiamo lavorato tanto, volevamo la promozione ad ogni costo e dopo la premiazione abbiamo voluto festeggiarla insieme ai nostri tifosi".

Simone Francescangeli, la terza base che alla Papalini ci milita da dieci anni, descrive invece l’aria che si respira all’ interno dello spogliatoio: "L’entusiasmo di essere arrivati in serie A e il legame che si è creato all’ interno del gruppo sono le due grandi motivazioni che mi spingono a proseguire il mio percorso con la Papalini. Oltre ad essere una grande squadra siamo un grande gruppo perché in qualsiasi momento sappiamo di poter fare affidamento l’uno sull’ altro. Si è creato in spogliatoio un fortissimo legame basato sul rispetto reciproco. È stato questo l’elemento che ci ha fornito quella marcia in più per raggiungere la promozione. In allenamento l’umore è sempre alto, ridere e scherzare a volte ci serve per combattere la fatica e per raggiungere con il sorriso traguardi importanti come quello della serie A2".

Anche il seconda base Livan Peguero lascia trasparire nelle sue parole tutta la soddisfazione di appartenere a questo club: "Siamo un gruppo di ragazzi molto forti e l’intenso legame che si è creato stimola ognuno di noi a continuare a crescere insieme. In questa stagione grazie ad un duro lavoro abbiamo perfezionato alcune dinamiche, migliorandoci tantissimo rispetto il passato. Siamo scesi in campo sempre con grandi motivazioni e non posso far altro che esser fiero dei miei compagni . Spero di continuare a raggiungere insieme altri obbiettivi".

Il lanciatore Simone Graziosi alla Papalini è invece rinato: "La prima ragione che mi motiva a stare in questo ambiente è senza dubbio il gruppo che si è creato. Nonostante questa sia solo la mia prima stagione completa in questa società ho sin da subito capito di avere a che fare con una realta’ seria, composta da un organico con tanta voglia di lavorare e migliorarsi. Questa squadra rappresenta per me una rinascita, qui ho ritrovato la gioia di giocare dopo un’annata molto complicata. L’obiettivo per il futuro è sicuramente quello di continuare la striscia positiva che abbiamo inaugurato quest’anno. La Serie A sarà una sfida impegnativa ma siamo una squadra giovane e con un grande margine di crescita, se lavoriamo bene possiamo raggiungere risultati incredibili. D’altronde anche questa promozione, prima dell’inizio del campionato, sembrava impensabile". Lorenzo Mazzanti