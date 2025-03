La partnership siglata con la casa motociclistica. La Macron entra in MotoGp con il Team Energy Yamaha

Macron ha iniziato ufficialmente la sua avventura al fianco del Team Monster Energy Yamaha in MotoGP. In occasione del Gran Premio di Thailandia, primo appuntamento della stagione 2025, è stata presentata anche la collezione dedicata alla scuderia, frutto dell’accordo di partnership siglata con la casa motoristica dei Tre Diapason.

I membri del team, i piloti ma anche gli appassionati potranno indossare alcuni capi di abbigliamento tecnico realizzati con tessuti funzionali e altamente performanti, con un design dedicato che rispecchia l’animo del Team Monster Energy Yamaha MotoGP. Il tutto a partire dagli abbinamenti cromatici, con i colori nero, blu e grigio a dominare tutta la collezione, con un pattern che fonde tutti e tre i colori ispirandosi idealmente alla velocità ed esprimendo un senso di movimento.

La nuova Team Collection, disponibile sia per uomo che per donna, è pensata per i membri dello staff che lavorano nel paddock durante la stagione e comprende ad esempio polo nere con chiusura a tre bottoni e bordo manica blu, con un inserto triangolare sui fianchi all’interno del quale grafica geometrica in stampa sublimatica, nella quale si fondono nero, blu e grigio. Il logo Yamaha è applicato a sinistra, lato cuore, mentre il Macron Hero, in bianco, è presente all’altezza della spalla destra. I simboli delle due aziende svettano poi sull’inserto dietro al collo.

Lo stesso stile viene riproposto anche sulle t-shirt, che tuttavia sono in blu con scollo tondo mentre la felpa full-zip e la shower jacket hanno una grafica geometrica sui fianchi con taglio verticale e una simile a metà altezza lungo le maniche.

Gli appassionati potranno acquistare questi capi di abbigliamento nei punti vendita autorizzati oppure online.

Gianluca Sepe