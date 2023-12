La Petrarca sempre al top. Conferma al Grand Prix

di Luca Amorosi

AREZZO

La Ginnastica Petrarca è stata protagonista in pedana al Grand Prix della Ginnastica 2023 di sabato scorso con la Gymnaestrada. Il panorama ginnico italiano si è ritrovato infatti a Modena per il grande evento celebrativo di fine anno promosso dalla federazione alla presenza di tutti i principali attori dell’ultima stagione sportiva e, in questo contesto d’eccezione, ha avuto l’opportunità di esibirsi anche il gruppo aretino formato da ventisette atleti e atlete di diverse età. Un galà che ha trovato il proprio fulcro in una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, con la Gymnaestrada petrarchina che ha presentato l’esercizio dal titolo "Stop alla violenza sulle donne" che ha commosso ed emozionato il pubblico presente, strappando unanimi applausi. La suggestiva coreografia ha unito movimenti di ritmica, artistica e danza per affrontare una problematica sociale di stretta attualità, rendendo omaggio a tutte coloro che trovano la forza per alzare la testa e cercare riscatto. Tra gli elementi maggiormente significativi dell’esibizione rientra l’utilizzo di scarpe rosse che, da anni, sono uno dei simboli della lotta per i diritti delle donne e per la denuncia di abusi e femminicidi. Il gruppo della realtà sportiva aretina, guidato da Federica Peloso e capitanato da Alessia Peruzzi, aveva preparato questo esercizio per la prima volta nel 2019 per partecipare ai mondiali di Gymnaestrada nella città austriaca di Dornbirn e, da quel momento, è riconosciuto come uno dei pezzi di maggior impatto emotivo che è stato presentato in palcoscenici e piazze di tutta Europa. La possibilità di scendere nuovamente in pedana al Grand Prix, dunque, ha confermato la formazione della Ginnastica Petrarca tra le massime esponenti tricolori di questa specialità della Ginnastica Per Tutti, con il galà federale di Modena che ha permesso di archiviare una stagione particolarmente ricca di motivi di entusiasmo a partire dalla partecipazione, nel mese di luglio, alla massima manifestazione iridata del World Gymnaestrada di Amsterdam.