La pioggia non ferma la carica Warriors. La sfida con i Giaguari spostata a Firenze

Squadra giovane e rinnovata, che cercherà la salvezza stringendo i denti. Scatta la stagione di football americano per i Carpanelli Warriors (nella foto Busi-Warriors), costretti subito a fare i conti con una sorpresa. L’incontro d’esordio era in programma questa sera, alle 21, al centro sportivo Bernardi. Avversari gli ambiziosi Giaguari Torino che, per i Guerrieri di Samuele Rigato, valgono già un esame salvezza. Confermato l’orario, confermati gli avversari, ma ci sarà un cambio di campo. Le abbondanti piogge di questi giorni hanno costretto l’amministrazione comunale a chiudere l’impianto Bernardi, ridotto a un vero e proprio acquitrino. La società della presidentessa Elisabetta Calzolari, però, non si è persa d’animo e, una volta appurato che la struttura comunale non sarebbe stato utilizzabile, si è messa alla ricerca di un’alternativa. E l’alternativa è stata trovata: alle 21 si giocherà sul sintetico dei Guelfi Sport Center, a Firenze.

Un impianto che dovrebbe valorizzare la squadra più tecnica. L’allenatore di casa, Samuele Rigato detto ‘Samoa’, ha chiesto tempo. Tra le mani ha un gruppo di giovani e giovanissimi che dovrebbero regalare i primi risultati di spessore nell’arco di un paio d’anni. Intanto, però, bisognerà stringere i denti, sfruttando in particolare il talento e l’esperienza del pacchetto di stranieri. Toccherà al quarterback Ashley Brooks, abile tanto a lanciare quanto a correre, prendere per mano i compagni. Warren Bartlett sarà utilizzato sia in difesa sia come ricevitore. E tanto lavoro dovrà assicurarlo Gabriel Piola, l’italobrasiliano che è anche un leader e un punto fermo della nazionale italiana. I biglietti già venduti per l’impianto Bernardi saranno rimborsati.

Le altre gare: Frogs Legnano-Dolphins Ancona. Domani: Lazio Marines-Rhinos Milano; Skorpions Varese-Guelfi Firenze.

La classifica: Giaguari Torino 1000 (1-0); Carpanelli Warriors Bologna, Dolphins Ancona, Frogs Legnano, Panthers Parma, Guelfi Firenze, Lazio Marines e Skorpions Varese 0 (0-0); Rhinos Milano 0 (0-1).

a. gal.