La polisportiva di via Marco Emilio Lepido in festa per i 66 anni. Sioli, Fiumi, Guidetti e Minghelli: tanti applausi. Così sfilano i protagonisti dell’Antal Pallavicini

Festa per i 66 anni della polisportiva Antal Pallavicini, la realtà sempre presente in via Marco Emilio Lepido 194 dal 1959 grazie all’entusiasmo, alla passione e alla voglia di costruire una realtà sportiva del cardinale Giacomo Lercaro.

Ogni anno, come tradizione, viene firmato un albo d’oro per premiare i protagonisti. Per questa stagione riconoscimenti speciali per Alice Sioli per sezione volley atleta under 18, Valerio Fiumi per la sezione calcio preparatore atletico alla Pallavicini dall’1 ottobre 1974, Christian Guidetti per la sezione basket allenatore under 17 nonché responsabile della sezione basket e Mauro Minghelli direttore sportivo della sezione calcio.