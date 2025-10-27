La Polisportiva Galli batte Salerno

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Dopo la beffa allo scadere contro Sanga Milano e il turno di riposo forzato, a causa della disparità di squadre in entrambi i gironi di Serie A2 2025/2026, la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno torna alla vittoria e supera Salerno Basket in terra campana, dove il risultato finale recita 65-77 in favore delle ragazze allenate da coach Garcia. Dopo un grande primo quarto, chiusosi sul 8-22, le valdarnesi hanno gestito senza troppa fatica il vantaggio sia nel secondo che nel terzo quarto, nonostante Salerno sia riuscita a ricucire leggermente lo svantaggio. Il quarto e ultimo periodo ha però visto un ulteriore cambio di marcia da parte della Polisportiva Galli, che ha chiuso con autorevolezza ogni spiraglio rimanente alle locali per ribaltare la sfida. Sugli scudi la prestazione dei primi acquisti (in ordine cronologico) in fase di mercato, ossia Loredana Ngamene, Ilaria Bernardi e Rita Silvino Oliveira, tutte e tre in doppia cifra. Con la classifica che recita quattro punti in tre partite, il sodalizio sangiovannese ospiterà due partite consecutive al Pala Galli a partire da sabato 1 novembre, data in cui affronterà Pallacanestro Torino.