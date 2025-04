La Polisportiva Galli in semifinale Play Off

Arezzo, 28 aprile 2025 – Cuore e determinazione, Polisportiva Galli rimonta Trieste e va in semifinale play off. Con rabbia e sofferenza. Con le spalle al muro, la Polisportiva Galli tira fuori grinta e carattere in una partita dove il canestro sembrava maledetto. La squadra di coach Garcia ha dovuto arrivare a un passo dal baratro (43-54 al 31′) per ritrovare la retta via: lo ha fatto con un finale da manuale, in cui Lazzaro ha suonato la carica trovando in Cruz e De Cassan (monumentale la difesa su Rosset) le finalizzatrici della rimonta prima dei liberi di Marta Rossini a sancire la parola fine su gara 3. E adesso testa alla semifinale, con Broni sarà tutto un altro capitolo da raccontare.

Parte bene la squadra di coach Garcia, con Lazzaro e Mioni a timbrare il primo parziale sul 9-5. Si sblocca anche De Cassan, mentre è ancora una super Mioni a scrivere il più otto sul 13-5 obbligando Mura al timeout. Stavrov e Srot rimettono in scia le ospiti (18-14), ma Rossini prima e Degiovanni poi ricacciano indietro la Futurosa sul 23-16 con cui si chiude la prima frazione. Nel secondo quarto Trieste ha decisamente una marcia differente e in tre minuti confeziona 7-0 di parziale con Miccoli trovando la parità e obbligando coach Garcia al timeout immediato. Al rientro è sorpasso ospite con Rosset e la solita Miccoli (27-30), con Polisportiva Galli incapace di incidere. Coach Garcia non ci pensa due volte e chiama nuovamente minuto di sospensione. Mioni e Faustini tornano a muovere il punteggio, riportando al comando la squadra di casa sul 32-30. Regna l'equilibrio, al ventesimo è 35-35.

Anche il terzo periodo riparte nel segno di una scatenata Miccoli, protagonista del break che vale il 38-41. Cruz prova a arrivare in evidenza (42-43), ma sono le ospiti ad avere il pallino del gioco con Miccoli e Rosset che firmano il nuovo allungo sul 43-51 dopo trenta minuti. Trieste prova subito la fuga in apertura di ultima frazione, ma Degiovanni risponde prontamente per il 46-54. Faustini in lunetta fa meno cinque (49-54), ma Mosetti con un 2+1 riallontana le ospiti sul 49-57. A ridare speranza sono quattro punti in fila di Mioni, che ricuciono il margine sul 53-57. De Cassan propiziò un recupero in due punti facili per il 55-57, riaprendo completamente la partita a quattro minuti dal termine. Miccoli però non ci sta e s'inventa un gran canestro per il 55-59. Non da meno quello della capitana Maria Lazzaro, a segno con il 57-59.

La squadra si esalta e con Cruz passa avanti, con la lunga portoghese che prima stoppa Rosset e poi infila una tripla per il 60-59 quando si entra negli ultimi due minuti di gioco. Miccoli fa 0/2 in lunetta, poi una monumentale difesa di De Cassan costringe Rosset all’infrazione di passi con Rossini che subisce fallo e va in lunetta 23 secondi dal termine. La numero tre è glaciale e insacca il 62-59 che costringe coach Mura al timeout. Immediato il tentativo da tre punti, che però non tocca neanche il ferro. Rossini sul fronte opposto mette la parola fine. Con tanta sofferenza ma alla fine esulta la squadra di casa: al PalaGalli finisce 64-59.