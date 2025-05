La Polisportiva Galli saluta otto atlete. “Grazie per il vostro impegno”

Arezzo, 21 maggio 2025 – Con la stagione sportiva appena conclusa, non mancano le novità in vista del futuro, tra conferme e nuovi arrivi alla corte di coach Garcia. Ma è anche il momento dei saluti e dei ringraziamenti per chi si appresta a intraprendere nuovi percorsi lontano da San Giovanni Valdarno. La società saluta con gratitudine otto atlete che hanno indossato la maglia gialloverde nell’ultima stagione: Erica Degiovanni, Marta Rossini, Elisa Faustini, Milena Mioni, Beatrice Stroscio, Carolina Cruz, Giorgia Amatori e Josephine Di Fine. A tutte loro va il sentito ringraziamento del presidente Andrea Failli, del patron Salvatore Argirò, della dirigenza e dello staff tecnico per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati. La Polisportiva Galli augura a ciascuna di loro un futuro ricco di soddisfazioni, sia in campo che fuori, con l’auspicio di incrociare di nuovo le loro strade sotto il segno dello sport e della passione condivisa.