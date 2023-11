La Primavera brilla ancora. Società campione d’Italia

La Primavera è la miglior società di pattinaggio a livello italiano. Questo il verdetto della Fisr, che assegna ancora una volta al club pratese il titolo di campione d’Italia. Una classifica che la federazione ha stilato partendo dal rendimento complessivo dei vari tesserati di ogni società. E il sodalizio presieduto da Marina Magelli ha ottenuto la prima posizione in solitaria con 1431 punti complessivi, mettendosi alle spalle la Polisportiva Orizon (seconda a 1326,5) e la Magic Roller (1320,25). Un verdetto che premia una volta di più il gruppo dello staff tecnico guidato da Candida Cocchi, con la sorella Desirèe che continua a gareggiare da atleta pur avendo da tempo iniziato a supportare gli allenamenti in veste di allenatrice. E dopo questo successo, dovrebbe esserci un’altra buona notizia che dovrebbe essere a questo punto ufficializzata a breve: salvo sorprese, sarà proprio Prato ad ospitare la prossima edizione della Coppa del Mondo. La kermesse dovrebbe tenersi fra circa dieci mesi a Maliseti, ovvero il prossimo settembre. E la Primavera farà gli onori di casa da prima della classe. "Quando sono diventata presidente di questa società nel lontano 2000, raggiungere il titolo di campioni d’Italia era un sogno – ha commentato Magelli, commentando il traguardo raggiunto – poi con il passare degli anni è diventato un obiettivo. Un cocktail di emozioni positive e negative, aggiunte al lavoro costante e all’immensa passione per questo sport, hanno fatto si di farci centrare l’obiettivo".

G.F.