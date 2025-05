La Pumas a un passo dal sogno. Castiglione è l’ultimo ostacolo

Partire bene stasera, per poi giocarsi tutto, la serie A1, sabato prossimo. La Pumas Ancora Viareggio è a 100’ dalla massima serie e, dopo una lunga cavalcata, vuole giocarsela fino in fondo. Alla palestra Dorando Pietri (20,45) arriva il Castiglione, che ha chiuso la stagione al primo posto in classifica e che ha eliminato in semifinale Matera (4-2 Buralli 2, Lasorsa 2 e 2-2 Lasorsa,Maldini). La Pumas però in stagione ha chiuso subito dietro, a 2 punti appena, ha eliminato la Rotellistica Camaiore ed anche in campionato ha dimostrato di possedere le armi per mettere in difficoltà la squadra maremmana. In Maremma ci fu, infatti, il colpo dei ragazzini terribili - terribili perché, di fatto, in finale in tutte le categorie - di Mirko Bertolucci (6-4 Cardella, Marchetti, Mora, Pesavento, Bigatti, Cardella/Brunelli, Buratti, Maldini, Lasorsa), colpaccio restituito dal Castiglione a Viareggio (1-2 Cardella/Brunelli 2). Insomma è previsto molto equilibrio. Da una parte il Castiglione con un attacco atomico (Buralli 25, Maldini 22, Brunelli e Lasorsa 16), dall’altra una super difesa con l’estremo difensore Mechini battuto appena 32 volte.

Bertolucci, che in pista ne ha viste e vissute di ogni, predica ottimismo: "Loro sono la squadra da battere. Hanno tanta esperienza, ma noi stiamo bene e ci giochiamo questa eliminatoria convinti di potercela fare. Sappiamo che sarà dura, ma sappiamo anche che siano arrivati fin qua grazie a tanto lavoro e questo ci permette di esser sereni. Non cambieremo di certo il nostro modo di giocare". Mancherà per squalifica Mora, dopo il rosso rimediato in semifinale, ma la ‘comitiva del gol’ guidata da Bertolucci ha altre frecce al suo arco.

Sergio Iacopetti