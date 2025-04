La Querzoli cade a San Marino: Promopharma vince 3-0 e interrompe la serie

Si ferma sul Titano la serie di vittorie consecutive (tre) della Querzoli, piegata dalla Promopharma 3-0 (28-26, 25-21, 25-19). Forlì regala il primo set, si sveglia tardi nel secondo e dura poco nel terzo. È un passo indietro indolore, però, per Mariella e compagni, che già oggi, in caso di ko di Montorio al Vomano a Loreto, possono festeggiare l’aritmetica salvezza con 4 turni d’anticipo.

Eppure l’avvio promette bene: Bigarelli è on fire e la Querzoli scatta in testa (1-3 e 2-4). Kiva ricuce dai 9 metri con la complicità del nastro, poi capitan Rondelli contesta accaloratamente un punto e si becca il giallo. Intanto Camerani pianta due chiodi: 10-13. Forlì balbetta in battuta (15 errori totali), ma resta al comando e allunga: 15-20. San Marino si aggrappa a Bernacchini, perviene al pareggio (a 24) e mette la freccia con la slash di Frascio. La Querzoli perde il filo dell’aquilone, si smarrisce e cede 28-26.

Galvanizzata, la Promopharma riparte di slancio: 4-1 (pallonetto avventuroso di Kiva) e 8-5 (attacco dalla seconda linea di Bernacchini). Ancora Kiva infila la pipe a muro scoperto (11-6). Forlì va in bambola, sbaglia l’inverosimile e crolla: 20-11. Qui San Marino allenta la morsa e incassa il controbreak feroce (0-6) ma tardivo di Forlì, che non riesce a completare la rimonta e si arrende: 25-21.

Il terzo atto scivola via sui binari dell’equilibrio fino al 13-13, poi un ace di Bernardi dà l’abbrivio alla fuga del Titano, che strappa (+3) con un monster block di Marcoionni. Dopodichè si alza il sipario e va in scena il Bernacchini-show: parallela fotonica (19-16), mani out doloroso (22-18) e diagonale devastante (23-19); Forlì è alle corde e, rassegnata, getta la spugna.

Querzoli: Mariella 2, N. Kunda ne, Rondoni, Bendi 2, Pirini 6, Bigarelli 16, Camerani 6, Berti (L1), D’Orlando 4, Peripolli 6, Soglia 4, Casamenti, Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.

Marco Lombardi