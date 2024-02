La Rari Nantes non vuole fermarsi: la rivale è Metanopoli

Terza avversaria lombarda consecutiva per la Rari Nantes che, alle 15,45 scende in vasca a Milano per affrontare Metanopoli. Sfida difficile quella che attende le Rarigirls che scenderanno in vasca con grande concentrazione e con la massima attenzione. Non tragga in inganno la classifica, Milano ha 3 punti, frutto della vittoria con Parma ma anche delle sconfitta di misura subita con Orobica, Brescia e Torino, in cui la Metanopoli ha giocato alla pari delle avversarie. Squadra dalla grande potenzialità e con un organico di alto livello Milano ha tutto per essere una delle protagoniste del girone Nord di serie A2.

"Affrontiamo una squadra che finora ha raccolto, meno di quanto meritasse, con allenatrice esperta e un paio di elementi che conosco bene – conferma coach Andrea Posterivo –. Noi dobbiamo convivere con un periodo non certo fortunato dal punto di vista fisico. Sarà una partita da giocare con intensità e attenzione tattica, per dare continuità di risultati al nostro campionato".

Direzione di gara affidata al piacentino Thomas Pagani Lambri.

Le altre gare: Orobica–Sori, Aquatica Torino-Parma, An Brescia-Padova.

La classifica: Orobica 12; Rari Nantes Bologna 9; Aquatica Torino e An Brescia 7; Sori 6; Parma e Metanopoli Milano 3; Padova 0.