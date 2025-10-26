La Rari prova a resistere. Ma Brescia è esagerata

A. N. BRESCIA

RARI NANTES FLORENTIA

BRESCIA: Baggi-necchi, Del Basso 4, Guerrato 3, Lodi 1, Ferrero 3, Popadic 2, Dolce 2, Gianazza 2, Alesiani 1, Viskovic 1, Casanova 2, Giri, Massenza Milani. All. Bovo.

FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Rouwenhorst, Di Fulvio 1, De Mey 1, Hofmeijer, T. Turchini, Milletti 1, Sordini 3, Benvenuti 1, Gabriele, Borghigiani, Bianchi, F. Turchini, Visciani. All. Minetti.

Arbitri: D’Antoni – Torneo.

Parziali: 7-1, 3-3, 6-0, 5-3.

Note - Superiorità numerica: Brescia 4/8 + 3 rigori, Florentia 2/8 + 3 rigori.

Nella quinta giornata del campionato di A1 il Brescia vicecampione d’Italia dà una severa lezione alla Rari Nantes Florentia, incapace di far fronte alla impetuosa onda d’urto dei padroni di casa e, ancora a zero punti in questo avvio di stagione, resta solitaria sul fondo della classifica. Troppo netto il divario fra le due squadre, con i biancorossi già sotto di tre gol nel primo minuto e mezzo della partita; accorcia il divario Sordini su rigore ma il Brescia riprende imperterrito la sua corsa mettendo a segno altri quattro gol e chiudendo in discesa il primo parziale. Nel secondo è la Rari ad andare a centro per prima, con Milletti dopo appena 47 secondi; i locali si portano sul 10-2 quando Di Fulvio in superiorità e De Mey su rigore danno qualche cenno di reazione. Che si spegne, però, nel terzo tempo con il Brescia che spara a raffica sull’incolpevole portiere gigliato Cicali e mette a segno ben sei reti consecutive senza alcuna degli ospiti.

L’ultimo parziale, praticamente, non ha più senso, ormai c’è rimasto poco da dire: il Brescia ne segna altri cinque, la Rari risponde con tre, firmati da Sordini (2) e Benvenuti, su rigore. Sabato prossimo alla Nannini di Bellariva arriva il Salerno: un’avversaria finalmente abbordabile.

Franco Morabito