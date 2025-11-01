La Rari prova a rialzarsi. Con Salerno solo vincere

L’avvio di stagione per la Rari Nantes Florentia è stato quanto di peggio potesse essere: cinque sconfitte su cinque nel campionato di A1 e l’ultimo posto – da sola – in classifica col peggior attacco e la peggior difesa. Va detto, però, che tranne le sfide con le big – Savona e Brescia su tutte – nelle altre gare il sette biancorosso ha retto dignitosamente il confronto venendo meno solo nei momenti decisivi. Oggi – con inizio alle 18 alla Nannini di Bellariva – è arrivato il momento in cui la squadra dovrà rialzare finalmente la testa e mettere in cassa i primi punti se vorrà continuare a credere seriamente nella salvezza. Arriva infatti il Salerno che la precede di soli tre punti maturati con una vittoria e una sconfitta – la scorsa settimana col Telimar Palermo – ai rigori.

La partita è decisamente alla portata della Rari che, in più, gioca in casa dove sarà sostenuta dal tifo. L’ha detto anche il tecnico Luca Minetti che, nonostante i risultati, continua ad avere fiducia nei suoi uomini: "Sia in allenamento che in partita ci mettono sempre tanto impegno, finora abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna ma non sarà sempre così, ne sono certo. Intanto concentriamoci su questa gara col Salerno e tiriamo fuori tutto quello che abbiamo dentro".

Non sarà una passeggiata ma la vera Rari non può essere quella vista finora. Certo, per riuscire a vincere dovrà dare una rassettata alla sua difesa, troppo fragile rispetto al potenziale dei suoi giocatori, e tornare a pungere in attacco con Stefano Sordini - il top scorer gigliato con 13 gol, davanti alle coppie Bini-Di Fulvio con 7 e Benvenuti-Borghigiani con 6 –, protagonista assoluto della passata stagione, tanto da essersi guadagnato anche la convocazione nella Nazionale di Campagna.

Franco Morabito