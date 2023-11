La regina delle maratone. Valeria, stella dei Daini

Da meno di una settimana la Daini Carate vanta tra le proprie fila una primatista nazionale nella maratona. Si tratta della 36enne Valeria Silvera che a Verona domenica scorsa con il tempo di 2h 48’43’’ ha stabilito il nuovo record del suo paese natio, l’Uruguay, sulla distanza regina dei 42 Km e 195 metri.

Da 15 anni in Italia (ha il doppio passaporto da poco tempo), come ha detto lei in una recente intervista, pratica l’atletica leggera "seriamente" da circa tre e da un anno è tesserata per la Daini Carate del presidente Stefano Pozzi che l’ha accolta a braccia aperte. Il “tramite“ di questo nuovo acquisto è il suo allenatore Luca Seveso (insieme nella foto) che segue le giovani promesse del club brianzolo e quindi si è portato anche Valeria in riva al Lambro. Non è un’atleta professionista, nella vita di tutti i giorni fa la parrucchiera, ma il suo impegno e soprattutto i suoi riscontri cronometrici non la allontanano di molto da chi può permetterselo. La Silvera è completa; è mezzofondista (parte dai 1.500 metri) e fondista. Da poco si è scoperta maratoneta. L’anno scorso a Verona, con i colori dell’Atletica Cinisello, vinse addirittura con il tempo di 2h 53’ abbassando il suo personal “best“ di 14 minuti, quest’anno è arrivata sesta (e seconda nel campionato italiano Master di categoria) ma il 2h 48’ e spiccioli vale tantissimo. Valeria racconta così la sua Verona Marathon di domenica scorsa.

"Verona per me è sempre stata magica, lo scorso anno sono salita sul primo gradino del podio, quest’anno torno a casa con un sesto posto assoluto e un gran tempo che riempie il mio cuore di felicità e ripaga tutti sacrifici fatti" dice la Silvera che riassume così la sua prestazione. "Sapevo d’essere pronta sia livello fisico che mentale quindi ho voluto osare ma con prudenza perché la distanza dev’essere rispettata, tutto può cambiare in 42 Km e 195 metri. Ma già dopo il primo chilometro sentivo buone sensazioni. Mi sono alimentata sempre bene, non sentivo nessuno, ero concentrata sul mio corpo, la mia respirazione. Volevo arrivare ai 3035 Km senza soffrire e così è stato".

Poi il finale trionfale: "Il percorso non era del tutto pianeggiante. L’obiettivo di questa gara non era solo cercare di migliorare il crono, volevo godermela e finirla con le braccia al cielo per la gioia".