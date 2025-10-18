La ripartenza degli Orsi. Subito il derby con Prato

"Sarà un incontro impegnativo, ne siamo consapevoli. Ma ci siamo allenati bene: siamo un club in crescita sotto ogni profilo e vogliamo continuare su questa strada. Quests stagione è molto importante, puntiamo in alto". Parola di Matteo Sordi, dirigente del Rugby Pistoia, in vista dell’inizio del campionato di Serie C ormai imminente. Domani alle 14.30, il sodalizio pistoiese esordirà a Prato contro i Gispi Tigers, nel match valido per la prima giornata della prima fase del torneo.

Un incontro dall’alto coefficiente di difficoltà per gli Orsi, allenati quest’anno da Davide Malpaganti e Michele Parigino. Archiviata l’era Nutini, si riparte da un gruppo che ha ancora una volta come leader tecnico l’esperto Mattia Evangelisti, in forza fino a poche stagioni fa ai Cavalieri Union Prato Sesto in Serie A, e ora a pronto a mettere ancora una volta la sua esperienza e leadership a disposizione degli Orsi.

Detto dell’esordio contro i Tigers, i rugbisti pistoiesi affronteranno in trasferta l’Elba (a Portoferraio) il 26 ottobre successivo sempre alle 14.30. Per il primo incontro in casa bisognerà attendere il 2 novembre prossimo, quando al campo di Chiesina Montalese arriveranno I Titani. Dopo qualche settimana di pausa, il campionato ripartirà il 30 novembre prossimo in trasferta con il Rugby Lucca, per poi attendere tra le mura amiche il Bellaria Cappuccini.

Per capitan Evangelisti e compagni è insomma arrivato il momento di fare sul serio. Questa la rosa dei giocatori a disposizione ai tecnici Malpaganti e Parigino: Mattia Evangelisti, Filippo Anzuini, Lorenzo Baldasseroni, Sacha Calabrese, Matteo Chiappini, Mattia Cipollone, Marco Degl’Innocenti, Mario Lisanti, Leonardo Luciani, Mattia Magni, Alessandro Maltinti, Francesco Mazza, Leonardo Menconi, Lorenzo Meoni, Dennis Montisci, Federico Panico, Matteo Pinferi, Jacopo Regolini, Salvatore Ruffo, Pietro Salvadori, Francesco Sforzi, Daniele Taglianetti, Samuele Toci, Lapo Tommasini, Giovanni Paganelli, Luca Biscardi, Ernesto Lunardini, Matteo Michelotti, Pasquale Mollica, Leonardo Tondini, Massimo Vignali, Marco Cascarano e Federico Venturi, .

"Si prospetta un’annata impegnativa, ma al tempo stesso stimolante – ha chiosato Sordi –. Qualificarsi al girone-promozione? Non sarà facile, ma ci proveremo con tutte le forze che abbiamo a disposizione. In ogni caso, vogliamo e dobbiamo dare il massimo. Si inizia a fare sul serio e gli Orsi voglio dimostrare di essere pronti".

Giovanni Fiorentino