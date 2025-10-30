La riscossa dei Cavalieri: "Avanti su questa strada"

"La prima squadra ha vinto alla grande, in una partita mai stata in discussione sin dai primi minuti. Bene anche la "cadetta" e l’U18: abbiamo vinto tutti e tre i derby, non possiamo non essere soddisfatti. Adesso però dobbiamo continuare su questa strada". Il direttore sportivo dei Cavalieri, Francesco Fusi, non ha nascosto la soddisfazione per i risultati di domenica scorsa, tra Serie A, Serie B e giovanili. Partendo dai "seniores" di Alberto Chiesa, che hanno regolato l’UR Firenze degli ex-Cavalieri Pesci e Trechas per 38-7. Capitan Puglia e compagni stazionano adesso al quarto posto del girone 4 di Serie A con 7 punti: davanti a loro ci sono il Civitavecchia capolista a quota 10, L’Aquila a 9 punti e la Polisportiva Paganica ad 8. Ed alle loro spalle, a quota 6, San Benedetto e quel Rugby Napoli Afragola che sarà il prossimo avversario: domenica prossima, i "tuttineri" saranno di scena in Campania (nel match valido per il terzo turno del campionato) per affrontare una squadra rifondata per una società che più volte è arrivata al Chersoni in passato.

Prima dello stop contro San Benedetto di domenica scorsa, il sodalizio napoletano aveva peraltro sconfitto la Lazio (35-20) e già questo deve far salire l’attenzione per evitare di sottovalutare un rivale già sconfitto più volte negli ultimi anni.

Quella del prossimo weekend sarà l’ultima gara prima della lunga pausa di novembre: una volta archiviata la sfida napoletana, i Cavalieri torneranno a giocare in campionato solo il prossimo 30 novembre, al Montano di viale Galilei contro la Rugby Roma. Un motivo in più per prendersi tutti e cinque i punti in palio. "In difesa abbiamo concesso davvero poco al Firenze, segno di un buon equilibrio generale – il commento di Chiesa, tornando alla prestazione di qualche giorno fa – c’è però ancora da lavorare sulla mischia chiusa, dove possiamo migliorare. La squadra cercava questa vittoria e l’ha ottenuta con determinazione. Ma dobbiamo imparare a imporre noi il ritmo e non adattarci al gioco degli avversari. Un commento sul campionato? Civitavecchia e L’Aquila hanno iniziato bene, non molleranno. Ma ci siamo anche noi".

Giovanni Fiorentino