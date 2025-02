La Santo Stefano a Madrid. Una vittoria e un ko al via

Esordio vincente per la Santo Stefano Kos Group nel girone di qualificazione ai quarti di finale di Champions Cup, in corso di svolgimento a Madrid: il quintetto di Porto Potenza ha superato l’Asinara Waves di Porto Torres 71-63 (primo tempo 38-33). I ragazzi di coach Ceriscioli sono scesi in campo molto determinati, sono riusciti ad avere un vantaggio di 15 punti nel corso del secondo quarto, beneficiando di un Vigoda infallibile al tiro (20 punti per lui a metà partita). I sardi, però, hanno reagito con orgoglio e sono passati a condurre sul 38-41. Coach Ceriscioli ha prontamente scosso i suoi ragazzi e li ha ricaricati: malgrado un precoce quarto fallo di capitan Bedzeti, sono riusciti a riportarsi e ad aggiudicarsi il match. Di rilievo le prove di Giaretti (17) e Bedzeti (16), oltre alla doppia doppia di Vigoda, 22 punti realizzati e 11 rimbalzi. Ecco i punteggi della Santo Stefano Kos Group nel match con l’Asinara Waves: Raimondi 8, Henriot, Balsamo n.e., Scandolaro, Vigoda 22, Bassoli, Giaretti 17, Watson n.e., Becker, Bedzeti 16, Cini 8, La Terra. All. Ceriscioli. Nel secondo impegno i portopotentini sono stati superati 74-46 dai padroni di casa della Ilunion Madrid. Oggi il torneo di qualificazione si conclude: Santo Stefano incontrerà alle 9 i tedeschi del Koeln 99ers e alle 13.30 i francesi del Lannion.