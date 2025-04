La Schermistica Lughese festeggia la promozione in serie A2

Il Comune di Lugo ha celebrato la promozione in serie A2 della società Schermistica Lughese, ricevendola in rocca per congratularsi con dirigenti, atleti e staff tecnico. Nella delegazione c’erano anche il presidente Raffaele Clo e da diversi tecnici e preparatori tra i quali Fulvio Barcucci e Laura Bucchi.

La promozione in A2 è un risultato che arricchisce il percorso avviato dalla società nel 2018, quando la squadra ottenne la promozione dalla C2 alla C1, seguita nel 2019 dal passaggio in B2. Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, nel 2022 era arrivata la promozione in B1. Ora, al terzo anno in questa categoria, Lugo è salita ancora di livello, conquistando l’A2.

Protagoniste della promozione sono state Ilaria Battazza, Sofia Billi, Bianca Margotti e Isabella Signani, guidate dal maestro Guido Marzari. Le lughesi hanno superato i gironi con due vittorie su tre, battendo il club Scherma Firenze e il club Scherma Koala Reggio Emilia, e cedendo solo al club Scherma Roma.

Negli scontri a eliminazione diretta, ha sconfitto Ivrea agli ottavi e Massa ai quarti. In semifinale è arrivata la sconfitta contro la Ginnastica Victoria di Torino, futura vincitrice del torneo, ma nella finale per il terzo posto Lugo ha superato le atlete del club Scherma San Nicola (Caserta), centrando così promozione e podio.

La Società Schermistica Lughese ha partecipato ai nazionali anche nella categoria maschile, sempre in serie B1. La squadra, composta da Guido Bosi, Federico Bravi, Guido Pirazzini e Federico Veronese, accompagnata dall’istruttore Matteo Tellarini, ha ottenuto la salvezza vincendo lo spareggio contro la Pietro Micca di Biella, mantenendo il diritto a partecipare alla B1 anche nella prossima stagione.