La seconda edizione della gara si correrà il 16 e 17 novembre. Rally Città di Scandicci. Si accendono i motori

E’ già una ‘classica’ nel panorama motoristico fiorentino. Torna torna il rally città di Scandicci e colli fiorentini. Presentata la seconda edizione che si terrà il 16 e 17 novembre, proponendo alcune novità sul percorso. L’evento, organizzato da Reggello Motor Sport con la collaborazione dell’ACI Firenze, lo scorso anno riscosse ampi consensi tra piloti, team e appassionati arriva al secondo giro di boa con un percorso, che rispetto alla prima edizione ha subìto alcune modifiche, ma rimane l’impronta di una competizione di alto livello tecnico, con prove speciali che metteranno alla prova chi vorrà accettare la sfida.

Le strade panoramiche della zona offriranno un mix di sensazioni forti, dai paesaggi che abbracciano il percorso alle prove speciali, garantendo momenti di grande emozione sia per i partecipanti che per chi assisterà. Il tracciato di gara interessa i territori comunali di Scandicci, Montelupo Fiorentino e Montespertoli, e sarà composto in totale da 10 prove speciali distribuite in due giorni. Una prova speciale sarà sabato 16 novembre da percorrere due volte, e tre prove speciali da effettuarsi domenica 17: una, che sarà la novità della competizione (5,330 Km), da correre tre volte, la seconda per due ripetizioni (6,400 Km) e la terza (7,410 Km), da ripetere anch’essa tre volte. Lo "Shakedown", il test con le vetture da gara, sarà sabato 16 novembre, sulla parte iniziale della prova speciale iniziale del sabato.

Il Rally Città di Scandicci e Colli Fiorentini, è organizzato anche grazie al forte sostegno dell’amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato del territorio. La prima edizione della gara venne vinta dal milanese Mauro Miele, su una Skoda Fabia Rally2, in coppia con Luca Beltrame, davanti a Bizzarri-Lanera (Citroen C3 Rally2) e terzi finirono i veneti Zanin-Pizzol, con la Toyota GR Yaris. Sabato 16 novembre, la gara scatterà da Scandicci in Via Pantin alle 15,31. La contesa si chiude alle 16,46 della domenica, sempre in via Pantin, dove si terrà la premiazione sul palco di arrivo.

Fabrizio Morviducci