La seconda tappa si è svolta alla Deva Wall, a Ferrara. Arrampicata, i successi di Piccolruaz e Medici

Sono Michael Piccolruaz e Giulia Medici i trionfatori della seconda tappa di Coppa Italia Boulder. Un appuntamento nazionale che si è tenuto nel fine settimana al centro di arrampicata Deva Wall di Ferrara. Dopo una qualifica avvincente i 24 atleti classificati di entrambe le categorie hanno affrontato una semifinale piena di capovolgimenti di fronte e ottime prove tecniche e atletiche. Una due giorni molto entusiasmante di gare ed arrampicate. In finale, sia maschile che femminile, i tracciatori, capitanati da Riccardo Caprasecca, hanno creato dei tracciati davvero entusiasmanti con una grande varietà e con notevole livello di difficoltà interpretativa ed esecutiva. Al termine della due giorni l’olimpionico Michael Piccolruaz si è confermato atleta di grandissimo livello e campione da battere, mentre tra le donne Giulia Medici ha vinto dimostrando una grande padronanza di tecnica e serenità mentale. I vincitori sono stati premiati dall’assessore allo sport del Comune di Ferrara, Alessandro Balboni, e dal presidente Fasi Davide Battistella, che hanno entrambi posto l’attenzione sui progetti rivolti ai giovani. "La Federazione – ha spiegato Battistella – ha messo in moto un’attività operativa importante, con tutta una serie di raduni proprio sui giovani, partendo dall’under 14, in giro per l’Italia con i nostri tecnici. Dobbiamo partire per tempo e sono convinto che con tutta questa attività come Federazione i risultati li otterremo".

Mario Tosatti