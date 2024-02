La Securfox mantiene inviolato il Boschetto

La Securfox prosegue la propria marcia inarrestabile e supera al “Pala Boschetto”, con il punteggio di 35-30 Nuoro, allungando a 11 la serie di vittorie consecutive. Ferrara non perde dalla gara d’esordio in casa del Mestrino e sta riuscendo nell’obiettivo di mantenere inviolato il proprio fortino. Coach Onelli, finalmente potendo contare su tutta la rosa al gran completo, sfodera il micidiale arsenale offensivo trovando in Soglietti e Marrochi i terminali letali capaci di mettere a referto ben 18 reti sulle 35 all’attivo che consegneranno i due punti alle emiliane. Il 4-0 messo a segno dopo 3’ costringe le ospiti al primo time out: Nuoro accorcia sino al -2 (6-4) al 10’ prima che Marrochi (6 reti nel solo primo tempo) trascini la Securfox al 17-13 che chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa Nuoro le prova tutte e ricuce: Puddu al 48’ ricuce sino al -2 (27-25). Il break decisivo arriva negli ultimi 10’ e sono le cinque reti di Soglietti e le due di Marrochi a far pendere l’ago della bilancia definitivamente in favore di Ferrara che - alla sirena - festeggia un meritato 35-30.

Le ragazze di coach Salvatore Onelli torneranno in campo domenica 18 febbraio alle 14.30 a Sassari.

FERRARA: Caccioppoli 2, Lolli, Ferrara 5, Marsilio, Janni 1, Vitale, Jovovic 3, Visentin 3, Marrochi 8, S. Ottani 3, V. Peccenini, Guidicini, Ottani, Tasinato, A. Peccenini, Soglietti 10. All Onelli

NUORO: Musina 5, Reta Battiston 3, Polo 2, Sangiorgio 1, Ismail, Diaz 7, Belardinelli 8, Cocco, Porcheri, Oggiano, Puddu 4, Satta, Gusai. All. Mancini

CLASSIFICA A2: Securfox Ariosto Ferrara 22*, Leno 20, Malo 16, Cassano Magnago 16, Mestrino 10, Raimond Sassari 10, Città del Redentore Nuoro 10*, Pallamano Ferrarin 4, Cellini Padova 2, Marconi Jumpers 2.