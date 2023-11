LA SFIDA. Prova a squadre. È rivincita mondiale

La tappa di Coppa del mondo di spada femminile in programma da oggi a domenica al PalaBorsani di Legnano sarà un’occasione di rivincita per le azzurre, particolarmente nella prova a squadre dopo che il Mondiale in casa a Milano ha regalato al quartetto italiano un argento mondiale di grande valore, ma con un pizzico d’amaro in bocca. Fiamingo, Isola, Navarria e Santuccio hanno infatti perso in finale contro la Polonia e domenica avranno l’opportunità di prendersi una piccola rivincita. M.T.