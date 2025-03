La sfortuna sta colpendo il cingolano Mancini nelle gare di motocross

Finora è incappato in una serie di sfortunati imprevisti il giovane pilota cingolano di motocross Simone Mancini: è successo nella prima prova pòer il tricolore e nelle due di avvio dell’Europeo. L’ultimo domenica scorsa, partecipando (dopo aver smaltito il disturbo oculare causato da uno schizzo di fango nel Gran premio di Spagna della settimana precedente) al Gp di Francia effettuato sulla pista di Saint Jean d’Angeli. Dopo aver concluso le qualifiche al secondo posto, poi gara-1 al quarto, c’erano le premesse per una prosecuzione finalmente gratificante. Invece, durante la seconda manche, mentre stava scalando posizioni dalla quinta a cui era giunto recuperando dalla quindicesima in partenza, Mancini si è dovuto ritirare per problemi da distonìe di tipo elettrico al motore, classificandosi ottavo di giornata. Comprensibili l’amarezza e il rammarico del 17enne esordiente ai massimi livelli, che nel fine settimana sarà impegnato nella seconda prova del tricolore Prestige, in programma sul tracciato internazionale di Mantova.

Gianfilippo Centanni