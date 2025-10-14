La solidarietà rossoblù va in buca. Maglie all’asta per ragazzi autistici

Sabato scorso oltre 120 giocatori si sono presentati al via del secondo Trofeo Rotary Club Bologna. La gara, intitolata alla memoria dell’indimenticato medico e filantropo Sinclair Ravazzolo, ha dato un contributo significativo alla causa dell’inclusione sociale unendo l’agonismo alla solidarietà. Il ricavato della competizione, infatti, è stato devoluto a favore dell’associazione ’Golf4Autism’, che si occupa di avvicinare i ragazzi affetti da autismo al gioco del golf, un’attività che ha dimostrato effetti positivi nel miglioramento delle abilità motorie e sociali dei giovani coinvolti.

Al successo hanno contribuito numerosi sponsor, tra i quali il gruppo Iral di Imola, Drogheria Gilberto e il Bologna Football Club, che ha messo all’asta due maglie (di Immobile e Bernardeschi) autografate da alcuni dei campioni storici della squadra rossoblu, con un’offerta che ha suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti. Organizzata dalla famiglia Ravazzolo in collaborazione con il Rotary Club Bologna, la manifestazione è diventata un appuntamento imperdibile per gli appassionati di golf.

"La seconda edizione – ha dichiarato durante la premiazione Carlo Alberto Ravazzolo, nipote di Sinclair –. Non solo abbiamo raggiunto il record di partecipanti, ma l’energia che si è respirata durante tutta la giornata è stata unica. Vedere tante persone unirsi per una causa così importante ci riempie di gioia e orgoglio. Il contributo alla Golf4Autism è un passo fondamentale per favorire l’inclusione e l’autonomia dei ragazzi autistici, e siamo felici del nostro piccolo contributo".

Gianluca Palloni ha vinto con 73 colpi, uno oltre il par. In prima categoria Michele Cassoli (42) ha preceduto Maria Elisabetta Montanari (38), in seconda Claudio Salvati (40) ha avuto la meglio su Jader Righetti (37) così come in terza Angelo Mingozzi (41) nei confronti di Lorena Granata (37). Miglior lady Grazia Collina (37), senior Maurizio de Vito Piscicelli (38). Tra i rotariani vittoria per Pierluigi Trespi (39) seguito da Aldo Trabatti (37) e Giorgio Carra (35). Lordo a Lorenzo Papini (86).

Andrea Ronchi