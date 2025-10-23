Acquista il giornale
La speciale gara podistica. T30 Run Memorial M. Tedeschi. Grande successo per la corsa

Il professor Giancarlo Chittolini tonra in grande stile. In tantissimi alla gara. da Gambassi a San Miniato.

di IACOPO NATHAN
23 ottobre 2025
Un momento della Pisa Half marathon, che ha visto protagonista Chittolini

A volte ritornano. E in grande stile. Il riferimento è al professor Giancarlo Chittolini, esperto di maratone e mezze maratone, nonché allenatore di grandi ampioni, quali Alessandro Lambruschini e Eyob Faniel Ghebreiwhet. Dopo alcuni anni di stop, il 75enne emiliano è tornato alla ribalta, collaborando attivamente alla realizzazione e organizzazione di eventi importanti riguardanti l’atletica leggera. Su tutte, la Tappa 30run memorial M.Tedeschi, andata in scena a fine settembre sulla Via Francigena, da Gambassi Terme a San Miniato. Una prima edizione che ha riscosso grande successo, dove Chittolini ha dato grande supporto all’idea di Ivano Leoni e Tiziano Marzotti. Una corsa con due opzioni: i partecipanti potevano scegliere tra il percorso di 26 chilometri e quello di 14. In entrambi i casi, l’arrivo era previsto nella Piazza del Duomo di San Miniato, proprio sotto la Torre di Federico II. I partecipanti sono stati oltre duecento, provenienti da tutta Italia. All’arrivo, lo stesso Chittolini li ha attesi indossando i panni di Napoleone Bonaparte, che tanti anni fa aveva vissuto proprio a San Miniato. Inoltre, nei giorni scorsi, lo stesso professore, conosciuto nell’ambiente come Spino, è stato al fianco degli organizzatori della Pisa Half Maraton.

"Alcuni anni fa - racconta Chittolini - mi ero promesso di trascorrere la pensione a Tirrenia, assieme a mia moglie Jessica. Mi rendo conto di avere ancora tanta grande passione per questo mondo: ecco perché sono tornato sul pezzo, sperando di dar vita ancora a tante altre belle manifestazioni che riguardano questa disciplina sportiva, che tante gioie ed emozioni mi ha regalato nella vita".

