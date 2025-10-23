La speciale gara podistica. T30 Run Memorial M. Tedeschi. Grande successo per la corsa

A volte ritornano. E in grande stile. Il riferimento è al professor Giancarlo Chittolini, esperto di maratone e mezze maratone, nonché allenatore di grandi ampioni, quali Alessandro Lambruschini e Eyob Faniel Ghebreiwhet. Dopo alcuni anni di stop, il 75enne emiliano è tornato alla ribalta, collaborando attivamente alla realizzazione e organizzazione di eventi importanti riguardanti l’atletica leggera. Su tutte, la Tappa 30run memorial M.Tedeschi, andata in scena a fine settembre sulla Via Francigena, da Gambassi Terme a San Miniato. Una prima edizione che ha riscosso grande successo, dove Chittolini ha dato grande supporto all’idea di Ivano Leoni e Tiziano Marzotti. Una corsa con due opzioni: i partecipanti potevano scegliere tra il percorso di 26 chilometri e quello di 14. In entrambi i casi, l’arrivo era previsto nella Piazza del Duomo di San Miniato, proprio sotto la Torre di Federico II. I partecipanti sono stati oltre duecento, provenienti da tutta Italia. All’arrivo, lo stesso Chittolini li ha attesi indossando i panni di Napoleone Bonaparte, che tanti anni fa aveva vissuto proprio a San Miniato. Inoltre, nei giorni scorsi, lo stesso professore, conosciuto nell’ambiente come Spino, è stato al fianco degli organizzatori della Pisa Half Maraton.

"Alcuni anni fa - racconta Chittolini - mi ero promesso di trascorrere la pensione a Tirrenia, assieme a mia moglie Jessica. Mi rendo conto di avere ancora tanta grande passione per questo mondo: ecco perché sono tornato sul pezzo, sperando di dar vita ancora a tante altre belle manifestazioni che riguardano questa disciplina sportiva, che tante gioie ed emozioni mi ha regalato nella vita".