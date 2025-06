La spiaggia in Piazza Roma. Si scalda il Mutina Center

Il grande beach volley internazionale torna a Modena, in una location straordinaria. Ieri nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, con l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi a fare il padrone di casa, insieme ad altre autorità, è stato presentato il Mutina Center Beach Volley Event, torneo Wevza Internazionale maschile con le coppie di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera, Belgio e Olanda, che si svolgerà a Modena dal 28 al 31 agosto, in piazza Roma, davanti all’Accademia.

I protagonisti del circuito internazionale daranno vita a un evento senza precedenti per la città geminiana che ospiterà le sfide più belle su un campo centrale, con tribune per circa 800 posti, che verrà allestito in piazza Roma: il secondo campo e i due da riscaldamento, invece, saranno allestiti in Via Cassiani, nella struttura di Mutina Beach.

Nella giornata di giovedì 28 agosto si partirà con le qualificazioni, dove 16 squadre maschili si contenderanno i 4 posti a disposizione per entrare nel tabellone principale, dove altre 12 coppie maschili saranno già posizionate in base ai loro punteggi internazionali. A partire da venerdì 29 alle ore 9 e sino alle ore 14 circa di sabato 30 agosto sia il campo centrale che il secondo campo saranno teatro delle 16 gare di pool play atte ad ottenere le 12 coppie che andranno poi a contendersi i titoli nella singola eliminazione. A seguire il via agli scontri decisivi che culmineranno nella giornata di domenica per uno spettacolo unico e imperdibile, nella culla del volley mondiale. Parallelamente sarà in programma anche una Cev International Exibition che vedrà protagoniste alcune coppie femminili.