La squadra sta affinando la preparazione per il duello con Biella. Cavalieri, avanti tutta. Gennaio mese cruciale

"Si è chiuso un anno più che positivo, soprattutto nella prima parte. Il gruppo ha ripreso gli allenamenti in vista della ripresa del campionato". Parola del direttore sportivo Francesco Fusi, che ha così tirato le somme del momento dei Cavalieri Union guardando al 18 gennaio: sabato prossimo ripartirà infatti la Serie A e gli uomini di Alberto Chiesa riceveranno il Biella al Chersoni. Una partita importante che dovrebbe essere preceduta da un confronto fra gli U12 del Sesto e quelli del Gispi (le due "anime" che compongono il vivaio dei Cavalieri). Capitan Puglia e soci hanno ricominciato ad allenarsi secondo i ritmi "standard" ormai da una settimana e tre sere fa, a Coiano, hanno sostenuto un allenamento congiunto con i Gispi Tigers (che sabato prossimo esordiranno nel girone-promozione di Serie C).

Un modo per affinare ulteriormente la condizione atletica e ritrovare il ritmo-partita, che sono e saranno le "frasi-chiave" di un torneo che prosegue fra partite consecutive intervallate da frequenti periodi di pause più o meno brevi. Per i "tuttineri" gennaio sarà un mese cruciale per poter continuare a pianificare la risalita in classifica, alla luce dell’attuale ottavo posto in graduatoria nel girone A con 13 punti: detto di Biella, il 26 gennaio successivo a Iolo arriverà quel Capitolina che occupa adesso la settima posizione e che è avanti di sole quattro lunghezze. Sarebbe peraltro l’occasione propizia per vendicare la sconfitta subìta all’andata, a Roma. Anche febbraio si preannuncia impegnativo, se consideriamo i due incroci con altrettante squadre venete: il 2 febbraio i Cavalieri faranno visita al Paese dell’ex-Leonardo Della Ratta, mentre il 16 febbraio successivo dovranno prepararsi a ricevere il Verona. Ci saranno poi le trasferte contro Petrarca Padova "B" (2 marzo) Rugby Milano (9 marzo) e Parabiago (30 marzo) intervallata dall’impegno casalingo contro l’Avezzano. Un programma più che mai entusiasmante e stimolante: ci sono ancora le premesse per imprimere una svolta alla stagione.

g. f.